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وزيرة الخزانة الأميركية: تقديم قرض لأوكرانيا مدعوم بعوائد الأصول الروسية المجمدة هو "الخيار الرئيسي" (الشرق)

Lebanon 24
25-05-2024 | 08:37
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