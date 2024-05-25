Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر مصرية: اجتماع متوقع يوم الثلاثاء في القاهرة يجمع أطراف التفاوض بخصوص غزة (الشرق)

Lebanon 24
25-05-2024 | 09:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر مصرية: وفد حركة حماس غادر القاهرة مساء اليوم للدوحة للتشاور على أن يعود يوم الثلاثاء لاستكمال المفاوضات
lebanon 24
25/05/2024 19:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لـ"الشرق": من المتوقع أن توجه دعوة لوفدي حماس وإسرائيل قريبا للقدوم إلى القاهرة لبحث القضايا العالقة
lebanon 24
25/05/2024 19:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر مصرية: وفدا حماس وإسرائيل يغادران القاهرة وجهود الوسطاء مستمرة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/05/2024 19:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24
القاهرة: توافق جميع الأطراف بما في ذلك إسرائيل على العودة إلى المسار التفاوضي حول غزة (الحدث)
lebanon 24
25/05/2024 19:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:50 | 2024-05-25
12:40 | 2024-05-25
12:39 | 2024-05-25
12:38 | 2024-05-25
12:36 | 2024-05-25
12:25 | 2024-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24