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عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: الاستمرار في هذه الحرب يمكن أن يؤدي إلى فشل إسرائيلي على جميع الجبهات

Lebanon 24
25-05-2024 | 11:25
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