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بايدن: عملنا مع الشركاء وصولا لحل بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

Lebanon 24
25-05-2024 | 11:56
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