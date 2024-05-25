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ارتفاع عدد الشهداء إلى أربعة جراء قصف العدو الإسرائيلي "مركز النشاط النسائي" في سوق النصيرات وسط قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
25-05-2024 | 12:40
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