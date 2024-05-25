Advertisement

أخبار عاجلة

غانتس: أدعو نتنياهو لإدانة التسجيل المصور الذي يحرض على التمرد وألا يختبئ وراء لعبة الكلمات

Lebanon 24
25-05-2024 | 13:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لابيد: يجب علينا التخلص من حكومة نتنياهو وأدعو غانتس وآيزنكوت للانسحاب من حكومة الطوارئ
lebanon 24
26/05/2024 01:54:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا في رفح يختار غانتس توجيه إنذار لرئيس الحكومة بدلا من حماس
lebanon 24
26/05/2024 01:54:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل هيوم: نتنياهو قرر عقد اجتماع طارئ لم يدع إليه وزيري مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت (الجزيرة)
lebanon 24
26/05/2024 01:54:56 Lebanon 24 Lebanon 24
أزعج الكثيرين حول العالم.. تعرفوا إلى كريم خان الذي أثار حفيظة نتنياهو
lebanon 24
26/05/2024 01:54:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:39 | 2024-05-25
16:20 | 2024-05-25
16:08 | 2024-05-25
15:40 | 2024-05-25
15:37 | 2024-05-25
15:35 | 2024-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24