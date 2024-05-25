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تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يقتحم قرية جلبون في جنين وعنبتا قضاء طولكرم

Lebanon 24
25-05-2024 | 15:35
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