Advertisement

أخبار عاجلة

مقتل 4 على الأقل في هجمات أوكرانية على منطقة بيلغورود في جنوب روسيا (رويترز)

Lebanon 24
25-05-2024 | 23:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام روسي: مقتل 6 أشخاص وإصابة 33 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية
lebanon 24
26/05/2024 09:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم أوكراني بالمسيرات على بيلغورود جنوب غرب روسيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/05/2024 09:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أوكرانية: قتيلان و7 جرحى في هجمات نفذتها روسيا على مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/05/2024 09:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تاس: روسيا تقول إن واشنطن ولندن وكييف "تلعب بالنار" من خلال الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/05/2024 09:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:40 | 2024-05-26
02:30 | 2024-05-26
02:27 | 2024-05-26
01:58 | 2024-05-26
01:53 | 2024-05-26
01:43 | 2024-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24