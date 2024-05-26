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مدير مستشفى كمال عدوان في غزة للعربي: الاحتلال يحاصر المستشفى ولا نستطيع نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى

Lebanon 24
26-05-2024 | 01:43
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