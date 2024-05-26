Advertisement

أخبار عاجلة

أطباء بلا حدود تعلن مقتل أحد موظفيها بقصف استهدف منزله في الفاشر بالسودان (الحدث)

Lebanon 24
26-05-2024 | 01:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أطباء بلا حدود: قصف الجيش تسبب في انهيار سقف وحدة العناية المركزة بمستشفى الفاشر مما أدى لمقتل 3 بينهم أحد الأطفال
lebanon 24
26/05/2024 13:45:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" تعلن مقتل 2 من سائقيها وإصابة 3 من موظفيها في السودان
lebanon 24
26/05/2024 13:45:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحدث" عن وكالة AWP: مقتل عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين في الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية بحي المزة في دمشق
lebanon 24
26/05/2024 13:45:17 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف تجمع مواطنين في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح (الأناضول)
lebanon 24
26/05/2024 13:45:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:21 | 2024-05-26
06:19 | 2024-05-26
06:19 | 2024-05-26
06:18 | 2024-05-26
06:17 | 2024-05-26
06:16 | 2024-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24