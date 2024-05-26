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الهلال الأحمر المصري: وصول 150 شاحنة مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم وبدء دخولها إلى غزة

Lebanon 24
26-05-2024 | 04:01
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