Advertisement

أخبار عاجلة

خان للتايمز: هذه لحظة محفوفة بالمخاطر على المستوى الدولي وإذا لم نتمسك بالقانون فلن يكون لدينا ما نتمسك به

Lebanon 24
26-05-2024 | 04:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع: نريد أن يكون لدينا وطن والوطن لديه ثوابت وقوانين ومقوّمات وإذا خرجنا عنها لن يكون لدينا وطن وإذا لم ننتبه لوطننا قد يصبح اللبناني لاجئاً في بلده
lebanon 24
26/05/2024 13:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتايمز: لا أحد لديه ترخيص لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية
lebanon 24
26/05/2024 13:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب المستشار الألماني: إسرائيل تجاوزت الحدود ويجب عليها الالتزام بالقانون الدولي
lebanon 24
26/05/2024 13:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء كندا: يجب ألا يكون هناك مزيد من العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح ونتوقع من الجميع الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية
lebanon 24
26/05/2024 13:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:21 | 2024-05-26
06:19 | 2024-05-26
06:19 | 2024-05-26
06:18 | 2024-05-26
06:17 | 2024-05-26
06:16 | 2024-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24