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إصابتان بالرصاص في مواجهات مع قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل (الجزيرة)

Lebanon 24
26-05-2024 | 04:47
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