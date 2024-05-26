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الأونروا: الحرب في غزة تستهدف المدنيين والنزوح وتدمير المنازل والبنية التحتية مستمران بلا هوادة (الجزيرة)

Lebanon 24
26-05-2024 | 04:55
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