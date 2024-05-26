اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في حكومة صنعاء تعلن تنفيذ مبادرة إنسانية من طرف واحد تقضي بالعفو والإفراج عن 112 أسيراً من الطرف الآخر (الميادين)

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