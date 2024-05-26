Advertisement

أخبار عاجلة

اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في حكومة صنعاء تعلن تنفيذ مبادرة إنسانية من طرف واحد تقضي بالعفو والإفراج عن 112 أسيراً من الطرف الآخر (الميادين)

Lebanon 24
26-05-2024 | 05:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بحكومة صنعاء: المفرج عنهم تم أسرهم في جبهات متعددة وأغلبهم من ذوي الحالات الإنسانية (الميادين)
lebanon 24
26/05/2024 13:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة العراقية تعلن الحداد العام في كل أنحاء البلاد ليوم واحد غدا الثلاثاء بوفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/05/2024 13:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة لديها يوم واحد فقط من إمدادات الوقود (الشرق)
lebanon 24
26/05/2024 13:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي ترأس إجتماعا لـ"اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ خطة عمل الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية"
lebanon 24
26/05/2024 13:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:21 | 2024-05-26
06:19 | 2024-05-26
06:19 | 2024-05-26
06:18 | 2024-05-26
06:17 | 2024-05-26
06:16 | 2024-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24