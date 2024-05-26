Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض 10 صواريخ على الأقل بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى (العربي)

Lebanon 24
26-05-2024 | 07:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين على الأقل نحو كريات شمونة وسقوط صواريخ في محيط جبال راميم (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/05/2024 17:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى وهضبة الجولان (الجزيرة)
lebanon 24
26/05/2024 17:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سقوط مسيّرة أطلقت من لبنان في المطلة واعتراض مسيّرة أخرى (التلفزيون العربي)
lebanon 24
26/05/2024 17:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"هآرتس" نقلاً عن مصادر في الجيش الإسرائيلي: سقوط 10 صواريخ في مرغليوت في الجليل الأعلى من دون إطلاق صفارات الإنذار
lebanon 24
26/05/2024 17:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:17 | 2024-05-26
09:45 | 2024-05-26
09:28 | 2024-05-26
09:13 | 2024-05-26
09:12 | 2024-05-26
08:50 | 2024-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24