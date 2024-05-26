Advertisement

أخبار عاجلة

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ما دخل من مساعدات عبر الرصيف البحري لم يتجاوز 100 شاحنة (الجزيرة)

Lebanon 24
26-05-2024 | 10:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للعربي: المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع غير كافية على الإطلاق
lebanon 24
26/05/2024 20:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة: نحذّر من كارثة صحية إذا خرج مستشفى الأقصى عن الخدمة بسبب عدم توريد الوقود
lebanon 24
26/05/2024 20:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نحذر من كارثة صحية وشيكة في مستشفى شهداء الأقصى إذا لم يتم تزويدها بالوقود خلال ساعات (العربي)
lebanon 24
26/05/2024 20:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
سوليفان: المساعدات تتدفق من الرصيف البحري إلى الفلسطينيين في غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
26/05/2024 20:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:15 | 2024-05-26
13:04 | 2024-05-26
12:48 | 2024-05-26
12:48 | 2024-05-26
12:21 | 2024-05-26
12:05 | 2024-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24