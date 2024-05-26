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هيئة البث الإسرائيلية: تسجيل 46 إنذارا في المطلة وحدها خلال الشهر الماضي جراء إطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان

Lebanon 24
26-05-2024 | 11:46
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