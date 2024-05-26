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مصدر إسرائيلي: اجتماع مجلس الحرب الليلة سيبحث استمرار العمليات في قطاع غزة مع التركيز على رفح

Lebanon 24
26-05-2024 | 12:03
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