Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي: غانتس رفض تأييد قانون التجنيد قبل حسم موعد الانتخابات وهذا تسييس لا أقبله

Lebanon 24
26-05-2024 | 12:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إلغاء قانون "فك الارتباط" في شمال الضفة الغربية.. هذا ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي
lebanon 24
26/05/2024 23:12:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي يلغي قانون "فك الارتباط" بشأن المستوطنات التي تم إخلاؤها شمالي الضفة
lebanon 24
26/05/2024 23:12:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: هناك سياسة تدفع نحو حكم عسكري إسرائيلي في قطاع غزة وهذا خيار سيء ويشكل خطرا على إسرائيل
lebanon 24
26/05/2024 23:12:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي أخبر نظيره الأميركي أن إسرائيل لم تحدد بعد موعدا للعملية العسكرية في رفح
lebanon 24
26/05/2024 23:12:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:26 | 2024-05-26
15:15 | 2024-05-26
14:45 | 2024-05-26
14:41 | 2024-05-26
14:40 | 2024-05-26
14:39 | 2024-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24