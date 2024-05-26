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الاجتماع الوزاري الأوروبي العربي حول فلسطين يؤكد دعمه للجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
Lebanon 24
26-05-2024
|
14:06
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