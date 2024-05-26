Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: التوازنات لم تتغيّر ولا أحد يستطيع أن يأتي برئيس للجمهورية اليوم بإنتظار بداية التسوية في المنطقة (الجديد)

Lebanon 24
26-05-2024 | 14:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاء يجمع اللجنة الخماسية برئيس تيار المردة سليمان فرنجية في بنشعه
lebanon 24
26/05/2024 23:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية من بكركي: لا خلاف بين المردة وبكركي
lebanon 24
26/05/2024 23:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى بكركي يرافقه النائب فريد هيكل الخازن
lebanon 24
26/05/2024 23:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سجيع عطية بعد لقاء كتلة الإعتدال السفير المصري لـ"الجديد": هناك إمكانية لعقد جلسة تمهيدية لانتخاب رئيس للجمهورية على خلاف جلسة الهبة الأوروبية
lebanon 24
26/05/2024 23:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:26 | 2024-05-26
15:15 | 2024-05-26
14:45 | 2024-05-26
14:41 | 2024-05-26
14:40 | 2024-05-26
14:31 | 2024-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24