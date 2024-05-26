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الجيش الإسرائيلي: مقاتلات حربية إسرائيلية استهدفت قبل قليل مجمعاً لحماس في رفح أثناء وجود مسلحين رئيسيين داخله

Lebanon 24
26-05-2024 | 17:10
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