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آليات الاحتلال تهدم محال تجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس بحجة البناء دون ترخيص

Lebanon 24
26-05-2024 | 18:36
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