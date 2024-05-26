23
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المتحدث باسم الأونروا في غزة: القصف الإسرائيلي طال منطقة قريبة من مخازن تابعة لنا
Lebanon 24
26-05-2024
|
18:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الأونروا في غزة: حديث إسرائيل عن وجود عناصر حماس لا يبرّر القصف على رفح
Lebanon 24
المتحدث باسم الأونروا في غزة: حديث إسرائيل عن وجود عناصر حماس لا يبرّر القصف على رفح
27/05/2024 07:37:10
27/05/2024 07:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نعمل على تدمير البنية التحتية لحركة حماس ونُواصل عملياتنا المركزة في منطقة شرقي رفح
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نعمل على تدمير البنية التحتية لحركة حماس ونُواصل عملياتنا المركزة في منطقة شرقي رفح
27/05/2024 07:37:10
27/05/2024 07:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تم استهداف قاعدة بحرية تابعة لنا بمسيرة إيرانية ونقوم بالتحقيق لمنع تكرار ذلك (الجزيرة)
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تم استهداف قاعدة بحرية تابعة لنا بمسيرة إيرانية ونقوم بالتحقيق لمنع تكرار ذلك (الجزيرة)
27/05/2024 07:37:10
27/05/2024 07:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قواتنا هاجمت مصدر إطلاق الصواريخ في الأراضي اللبنانية
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قواتنا هاجمت مصدر إطلاق الصواريخ في الأراضي اللبنانية
27/05/2024 07:37:10
27/05/2024 07:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قريباً في شوارع بيروت.. وسيلة نقل جديدة لبنانية 100% وبأسعار مدروسة (صور)
Lebanon 24
قريباً في شوارع بيروت.. وسيلة نقل جديدة لبنانية 100% وبأسعار مدروسة (صور)
02:30 | 2024-05-26
26/05/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من المصارف.. 300 دولار شهرياً!
Lebanon 24
من المصارف.. 300 دولار شهرياً!
02:45 | 2024-05-26
26/05/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار بـ1500 ليرة لهذه السيارات!
Lebanon 24
الدولار بـ1500 ليرة لهذه السيارات!
01:45 | 2024-05-26
26/05/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية... فندق لبناني يفوز بجائزة "أفضل منتجع لعام 2024"
Lebanon 24
للمرة الثانية... فندق لبناني يفوز بجائزة "أفضل منتجع لعام 2024"
04:30 | 2024-05-26
26/05/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من ضربة الناقورة.. أداة تستخدمها إسرائيل لأول مرّة!
Lebanon 24
مفاجأة من ضربة الناقورة.. أداة تستخدمها إسرائيل لأول مرّة!
06:36 | 2024-05-26
26/05/2024 06:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:25 | 2024-05-27
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل قدمت للوسطاء عرضين لتحريك مباحثات صفقة تبادل الأسرى
23:37 | 2024-05-26
احصاءات غرفة التحكم: قتيل و6 جرحى في 7 حوادث سير خلال 24 ساعة
19:32 | 2024-05-26
الرئاسة الفلسطينية: نطالب الإدارة الأميركية بإلزام إسرائيل وقف هذا الجنون وهذه الإبادة الجماعية
19:16 | 2024-05-26
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة
19:11 | 2024-05-26
مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مخيم جباليا شمال غزة.
18:41 | 2024-05-26
إطلاق نار كثيف من الطائرات المروحية الإسرائيلية على الأحياء الجنوبية لغزة
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
27/05/2024 07:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
27/05/2024 07:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
27/05/2024 07:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24