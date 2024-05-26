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المتحدث باسم الأونروا في غزة: القصف الإسرائيلي طال منطقة قريبة من مخازن تابعة لنا

Lebanon 24
26-05-2024 | 18:55
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