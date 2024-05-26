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الرئاسة الفلسطينية: نطالب الإدارة الأميركية بإلزام إسرائيل وقف هذا الجنون وهذه الإبادة الجماعية

Lebanon 24
26-05-2024 | 19:32
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