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مقاومون يطلقون النار على حاجز دوثان العسكري جنوب غربي مدينة جنين بالضفة الغربية

Lebanon 24
27-05-2024 | 01:23
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