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وزير خارجية إسبانيا: سنعلن مع النرويج وأيرلندا غدا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية
Lebanon 24
27-05-2024
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02:21
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