وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: نأمل في التوصل إلى اتفاق مع حزب الله يتراجع بموجبه عن الحدود مع إسرائيل بمجرد توقف القتال في غزة

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