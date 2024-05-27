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وول ستريت جورنال: هذه الصفقة قد تعني تحريك حزب الله لقواته لمسافة تصل إلى 10 أميال شمال الحدود مع قيام الجيش اللبناني بملء الفراغ

Lebanon 24
27-05-2024 | 03:21
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