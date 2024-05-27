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الخارجية القطرية: الهجوم الإسرائيلي على رفح يعيق جهود الوساطة والتوصل إلى اتفاق التبادل

Lebanon 24
27-05-2024 | 03:59
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