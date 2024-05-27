رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن من السرايا: الجهد المشترك اليوم القائم بين الحكومة اللبنانية ووكالة الاونروا هو في كيفية تحصين الوكالة واللاجئين الفلطسينيين في لبنان

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