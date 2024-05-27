Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإيرانية: تبادل الرسائل مع واشنطن بشأن رفع العقوبات مستمر ولم ينقطع

Lebanon 24
27-05-2024 | 04:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية: نتابع بقلق ما تداولته وسائل إعلام بشأن مروحيّة الرئيس الإيراني ونؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة
lebanon 24
27/05/2024 13:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: لدى واشنطن مخاوف بشأن الضربات الإسرائيلية المستمرة على رفح
lebanon 24
27/05/2024 13:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر إيراني مطلع: تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يتم إلا ضمن الأطر المحددة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
27/05/2024 13:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصرية لـ"سي ان ان": المحادثات مستمرّة للتوصل لاتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
27/05/2024 13:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:20 | 2024-05-27
06:18 | 2024-05-27
06:15 | 2024-05-27
06:07 | 2024-05-27
06:00 | 2024-05-27
05:57 | 2024-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24