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وزير خارجية أيرلندا: ندين الهجمات على رفح التي تمثل انتهاكا لقرار محكمة العدل الدولية

Lebanon 24
27-05-2024 | 05:02
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