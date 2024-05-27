Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش أجرى محاكاة للتوغل في محاور جبلية وتضاريس تشبه جنوب لبنان

Lebanon 24
27-05-2024 | 05:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته في رفح جنوب غزة
lebanon 24
27/05/2024 15:59:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تسجيل 46 إنذارا في المطلة وحدها خلال الشهر الماضي جراء إطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان
lebanon 24
27/05/2024 15:59:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات الجيش الإسرائيلي أن القتال العنيف في رفح سيستمر حتى تشرين الأول المقبل
lebanon 24
27/05/2024 15:59:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: أهالي 600 جندي يبعثون رسالة إلى قيادات الجيش يعارضون فيها اجتياح رفح
lebanon 24
27/05/2024 15:59:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:46 | 2024-05-27
08:42 | 2024-05-27
08:37 | 2024-05-27
08:29 | 2024-05-27
08:27 | 2024-05-27
07:49 | 2024-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24