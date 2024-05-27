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"معاريف" عن رئيس بلدية مرغليوت بالجليل الأعلى: قررنا قطع الاتصال مع الحكومة الإسرائيلية وإخراج كافة جنود الجيش من البلدة (الجزيرة)

Lebanon 24
27-05-2024 | 06:20
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