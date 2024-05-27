27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
اتصالات مصرية مع إسرائيل بشأن الحادث الأمني عند معبر رفح (الحدث)
Lebanon 24
27-05-2024
|
09:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: المؤسسة الأمنية تُجري مداولات حثيثة بشأن من سيسيطر على معبر رفح بعد خروج الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: المؤسسة الأمنية تُجري مداولات حثيثة بشأن من سيسيطر على معبر رفح بعد خروج الجيش الإسرائيلي
27/05/2024 18:17:22
27/05/2024 18:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي والقوات المصرية عند معبر رفح
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي والقوات المصرية عند معبر رفح
27/05/2024 18:17:22
27/05/2024 18:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الأجهزة الأمنية تجري مباحثات لتولي جهات أوروبية أو أميركية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الأجهزة الأمنية تجري مباحثات لتولي جهات أوروبية أو أميركية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح
27/05/2024 18:17:22
27/05/2024 18:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع "واللا" الإسرائيلي: وفد أمني يترأسه مسؤولون في "الشاباك" أجرى مباحثات في القاهرة اليوم بشأن معبر رفح (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
موقع "واللا" الإسرائيلي: وفد أمني يترأسه مسؤولون في "الشاباك" أجرى مباحثات في القاهرة اليوم بشأن معبر رفح (سكاي نيوز عربية)
27/05/2024 18:17:22
27/05/2024 18:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الشاب صديق خطيبها وهي من عرفتها عليه.. لماذا التزمت نادين نجيم الصمت في قضية "فضيحة" هبة نور؟
Lebanon 24
الشاب صديق خطيبها وهي من عرفتها عليه.. لماذا التزمت نادين نجيم الصمت في قضية "فضيحة" هبة نور؟
03:15 | 2024-05-27
27/05/2024 03:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بين بيروت ودمشق وتركيا.. قصة "شنطة نسائية عابرة للحدود"
Lebanon 24
بين بيروت ودمشق وتركيا.. قصة "شنطة نسائية عابرة للحدود"
14:00 | 2024-05-26
26/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرض خطير يجتاح لبنان.. بسبب "التاتو"
Lebanon 24
مرض خطير يجتاح لبنان.. بسبب "التاتو"
02:30 | 2024-05-27
27/05/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عبرها يُمر السلاح.. منطقة مهمة جداً لـ"حزب الله"!
Lebanon 24
عبرها يُمر السلاح.. منطقة مهمة جداً لـ"حزب الله"!
13:00 | 2024-05-26
26/05/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما طالب به نصرالله لأمن الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
هذا ما طالب به نصرالله لأمن الضاحية الجنوبية
02:00 | 2024-05-27
27/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:56 | 2024-05-27
"لبنان24": الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على دفعتين مستهدفا أطراف مدينة بنت جبيل
10:51 | 2024-05-27
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من مؤتمر بروكسل للنازحين: حان الوقت لحل مسألة النزوح ونؤكد ألا حل مستدامًا من دون وجود جميع الأطراف المعنية
10:29 | 2024-05-27
الاتحاد الأوروبي: الأسد يتحمل المسؤولية عن عدم قدرة السوريين على العودة إلى ديارهم
10:26 | 2024-05-27
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق عدد كبير من الصواريخ من لبنان باتجاه ميرون في القطاع الغربي من الجليل الأعلى
09:58 | 2024-05-27
الأزهر الشريف: ندين بشدة العدوان الصهيوني الإرهابي على مخيَّم اللاجئين بمدينة رفح الذي استهدف النَّازحين الأبرياء في خيامهم
09:52 | 2024-05-27
الجيش الإسرائيلي: الجنود المصريون بدأوا إطلاق النار على قوة تابعة لنا كانت تمر عبر منطقة معبر رفح
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
27/05/2024 18:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
27/05/2024 18:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
27/05/2024 18:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24