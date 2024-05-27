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الجيش الإسرائيلي: الجنود المصريون بدأوا إطلاق النار على قوة تابعة لنا كانت تمر عبر منطقة معبر رفح

Lebanon 24
27-05-2024 | 09:52
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وسائل إعلام إسرائيلية: أطلق جنود الجيش المصري النار على قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة معبر #رفح
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