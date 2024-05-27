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وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق عدد كبير من الصواريخ من لبنان باتجاه ميرون في القطاع الغربي من الجليل الأعلى
Lebanon 24
27-05-2024
|
10:26
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