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أخبار عاجلة
الاتحاد الأوروبي: الأسد يتحمل المسؤولية عن عدم قدرة السوريين على العودة إلى ديارهم
Lebanon 24
27-05-2024
|
10:29
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