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وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من مؤتمر بروكسل للنازحين: حان الوقت لحل مسألة النزوح ونؤكد ألا حل مستدامًا من دون وجود جميع الأطراف المعنية

Lebanon 24
27-05-2024 | 10:51
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