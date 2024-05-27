Advertisement

أخبار عاجلة

زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد أمام الكنيست مخاطبًا نتنياهو: "لماذا ما تزال رئيسا للوزراء؟" (سكاي نيوز)

Lebanon 24
27-05-2024 | 11:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد يصف إعلان "الجنائية الدولية" بشأن أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت بـ"الكارثة" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
27/05/2024 22:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يصف حكومة نتنياهو بحكومة الدمار ويطالب باستقالتها وإجراء انتخابات مبكرة (سكاي نيوز)
lebanon 24
27/05/2024 22:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية: لن ننتصر مع حكومة نتنياهو (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
27/05/2024 22:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت نقلاً عن عضوين في الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية": غانتس لن ينتظر حتى ٨ حزيران المقبل إذا لم يحدث تغيير في سياسة نتنياهو (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
27/05/2024 22:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:15 | 2024-05-27
15:13 | 2024-05-27
15:05 | 2024-05-27
15:00 | 2024-05-27
14:50 | 2024-05-27
14:47 | 2024-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24