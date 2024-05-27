معلومات "لبنان24": إستشهاد الحارس في مُستشفى صلاح غندور المواطن حسن جوني مُتأثراً بجراحه جرّاء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدخل المستشفى في بنت جبيل

Lebanon 24