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مفوض الأونروا: هناك تقارير عن أن بعض ضحايا الغارة الإسرائيلية على رفح أمس "ماتوا حرقاً" (الشرق)

Lebanon 24
27-05-2024 | 12:24
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