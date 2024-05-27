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أخبار عاجلة
تحقيقات أولية إسرائيلية: تبادل النار عند معبر رفح حدث عند الـ9 ونصف بتوقيت غرينيتش صباحا (العربية)
Lebanon 24
27-05-2024
|
14:16
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