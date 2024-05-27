وسائل إعلام مصرية عن مصدر أمني: تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره (الجزيرة)

Lebanon 24