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مصادر "العربية": مصر أبلغت الوسطاء أن استمرار إسرائيل بمحور فيلادلفي سيعطل المفاوضات
Lebanon 24
27-05-2024
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16:00
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