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الأمين العام للأمم المتحدة يدين الغارة الإسرائيلية على رفح ويدعو إلى إنهاء "الرعب" (سكاي نيوز)
Lebanon 24
27-05-2024
|
16:13
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