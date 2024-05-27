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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة بني عامر بحي الدرج وسط مدينة غزة

Lebanon 24
27-05-2024 | 17:45
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