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"يديعوت أحرونوت" عن مسؤول في فريق التفاوض الإسرائيلي: نقطة الخلاف بشأن صفقة التبادل لا تزال قضية إنهاء الحرب

Lebanon 24
27-05-2024 | 18:44
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